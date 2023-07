Tour de France: la sesta tappa la vince Pogacar, ma in giallo va Vingegaard

TOUR DE FRANCE

Lo sloveno dell'UAE Emirates stacca il danese della Jumbo-Visma che è però il nuovo leader della generale

© Getty Images Grande spettacolo nella sesta tappa del Tour de France del Tourmalet: all'arrivo di Cauterets-Cambasque trionfa Tadej Pogacar, che vince davanti a Jonas Vingegaard, mentre terzo chiude Tobias Johannessen (Uno-X Pro). Decisivo l'attacco a 2,8 km dal traguardo messo a segno dallo sloveno. La classifica generale, però, sorride al danese della Jumbo-Visma, nuovo leader e proprietario della maglia gialla con 25" di vantaggio sul corridore dell'UAE Emirates.

La prima settimana del Tour de France non è ancora terminata, eppure Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard si danno già battaglia. Al termine della sesta tappa possono gioire entrambi, ma il sorriso più largo è quello dello sloveno dell'UAE Emirates, che trionfa all'arrivo di Cauterets-Cambasque dopo aver staccato nettamente il danese della Jumbo-Visma.

La coppia che si contenderà fino alla fine l'edizione 2023 della Grande Boucle fa parte degli otto fuggitivi di giornata, ma durante la salita finale, il Gpm di prima categoria di Cauterest-Cambasque, Vingegaard e Pogacar staccano gli altri: Van Aert, Powless, Shaw, Guerreiro, Kwiatkowski e Johannessen. A 2,8 km, dall'arrivo, ecco l'azione che decide la tappa: lo sloveno impone il suo ritmo, accelera e si lascia alle spalle il danese che non riesce a replicare. Il risultato è un arrivo in solitaria per Tadej Pogacar, che si prende la tappa di giornata. Vingegaard, invece, chiude a 24", perdendone in totale 28" considerando gli abbuoni. La volata per il terzo posto, invece, se l'aggiudica Tobias Johannessen (Uno-X Pro).

Gli inseguitori chiudono lontanissimi dai due principali candidati al trionfo finale: non a caso, Jai Hindley, maglia gialla prima della sesta tappa in sella alla Bora-Hansgrohe, è ora a +1"34 dal nuovo leader, vale a dire Jonas Vingegaard. Ma è pur vero che, alla vigilia, il danese aveva 53" di vantaggio su Pogacar, ora solo a +25": con un po' di anticipo, il duello più emozionante del Tour è già in scena.