Tour de France: Adam Yates si prende tappa e maglia gialla

CICLISMO

La prima frazione della Grande Boucle va al britannico della UAE Emirates, che vince a Bilbao davanti al fratello Simon. Terzo Pogacar

Tour de France: Adam Yates vince la prima tappa



















Adam Yates è la prima maglia gialla del Tour de France 2023. Il britannico della UAE Emirates trionfa dopo la frazione d'apertura a Bilbao, imponendosi davanti al fratello Simon della Jayco-AlUla. Al terzo posto, invece, chiude uno degli attesi big di questa edizione della Grande Boucle: lo sloveno Tadej Pogacar, che si aggiudica la volata per il gradino più basso del podio e regala anche il terzo posto al team del vincitore di giornata.

È già storia al Tour de France 2023: la prima tappa di chiude con una doppietta tutta "di famiglia", visto che a trionfare nella frazione d'apertura della Grande Boucle è Adam Yates, che anticipa il fratello Simon della Jayco AlUla. Il corridore dell'UAE Emirates vince il testa a testa degli ultimi km diventando la prima maglia gialla e il suo team fa anche doppietta sul podio, visto che ad imporsi nella volata per il terzo posto è uno dei big più attesi di questa edizione, vale a dire Tadej Pogacar che si prende il terzo posto di giornata e in classifica generale. La coppia britannica prende il comando delle operazioni soltanto nella parte finale della tappa di Bilbao: all'inizio, infatti, tocca a cinque fuggitivi, vale a dire Calmejane, Guglielmi, Enkhoorn, Gregaard e Ferron, ripresi però immediatamente dal gruppo.

Al Cote de Vivero, una caduta coinvolge due big come Enric Mas e Richard Carapaz, ma è sul Cote de Pike che l'UAE Emirates di Adam Yates e Tadej Pogacar infiamma la frazione. Successivamente, Simon si accoda al fratello, che però si impone e si prende la maglia gialla. Terzo posto proprio per Pogacar, che chiude a 12" dal vincitore di giornata imponendosi nella volata per il gradino più basso del podio, quarto Pinot (Groupama-FDJ). Il primo degli italiani è invece Giulio Ciccone (Lidl-Trek), 35esimo a 33" di distacco. Domenica è in programma la seconda tappa, la Vitoria Gasteiz-Saint-Sébastien, per un totale di 209 km.