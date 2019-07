Tour de France, 2.a tappa: cronosquadre di Bruxelles alla Jumbo-Visma, Teunissen resta in giallo

07/07/2019

La 2.a tappa del Tour de France, una cronosquadre di 27,6 km dal Palazzo Reale di Bruxelles fino all’Atomium della capitale belga, viene vinta dalla Jumbo-Visma che conclude con il miglior tempo di giornata in 28’57” dopo una prestazione impressionante. Secondo posto per il Team Ineos, a 20”. In maglia gialla prosegue il sogno dell’olandese Mike Teunissen. Bene Nibali con la Bahrain-Merida in nona posizione a 36".