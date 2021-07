Tour de France, 19a tappa: Mohoric vince in fuga, Pogacar resta maglia gialla

Tour de France

Il 26enne della Bahrain-Victorious conquista in solitaria la sua seconda vittoria in questa edizione della Grande Boucle. I migliori lasciano fare, non cambia la testa della classifica

Matej Mohoric della Bahrain-Victorious trionfa nella 19a tappa del Tour de France 2021, da Mourenx a Libourne, aggiudicandosi così la seconda vittoria personale in questa edizione della Grande Boucle. Lo sloveno, parte di una fuga durata tutti i 207 km odierni, stacca il gruppo di testa dopo una serie di attacchi e precede di 58” Laporte (Cofidis) e Pedersen (Dsm). Gruppo a oltre 20 minuti, resta in maglia gialla Tadej Pogacar (UAE Emirates).

Un attacco costante di 207 chilometri in 4 ore e 19 minuti, dall’inizio alla fine di questa 19esima tappa del Tour de France. Matej Mohoric riesce a spuntarla su un gruppo di venti corridori in fuga dopo svariati tentativi di attacco sempre recuperati sul nascere e consegna un'altra giornata storica al ciclismo sloveno: oltre alla vittoria del corridore della Bahrain-Victorious, al secondo successo in questa edizione della Grande Boucle, il connazionale Tadej Pogacar resta infatti maglia gialla ed è sempre più vicino alla conquista della classifica generale. Pronti-via da Mourenx e la tappa inizia con una caduta: è Brent van Moer della Lotto-Soudal a scivolare in salita e a trascinare a terra diversi corridori tra cui Sergio Henao, Benoit Cosnefroy e Geraint Thomas. Gli avversari tentano comunque una prima fuga ma è proprio la maglia gialla Tadej Pogacar, leader in tutti i sensi di questo Tour, a predicare calma per consentire ai caduti di riprendere nuovamente la corsa: non tutti però gli danno retta e un gruppo composto da Julien Bernard (Trek-Segafredo), Jonas Rutsch (EF Education-Nippo), Simon Clarke (Qhubeka Nexthash), Georg Zimmermann (Intermarché – Wanty Gobert), Franck Bonnamour (B&B Hotels) e Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) scatta comunque in avanti guadagnando diversi minuti sul resto dei corridori.

I sei battistrada accelerano e conducono la tappa fino a 94 chilometri all’arrivo, ma a quel punto i fuggitivi vengono raggiunti da altri quattordici corridori autori di una lenta ma costante rimonta. Tra loro anche l’italiano Davide Ballerini della Deceuninck-Quick Step. Il gruppo di testa è quindi composto da 20 uomini e inizia una tappa nella tappa con continui strappi e tentativi di fuga sempre però smorzati sul nascere: anche Ballerini prova a lasciarsi alle spalle i diciannove compagni di viaggio, ma viene subito ripreso e si arrende. Tra i numerosi scatti, alla fine è Mohoric a spuntarla e ad allungare sugli avversari, accumulando un vantaggio di circa 40 secondi sugli inseguitori ad appena 11 chilometri dall’arrivo. La fuga è ormai solitaria e il destino della tappa saldo nelle mani (e nelle gambe) del corridore della Bahrain-Victorius. Lo sloveno non molla, il vantaggio aumenta, gli inseguitori non riescono a recuperare e al traguardo di Libourne è lui ad alzare le braccia al cielo e conquistare la sua seconda tappa in questo Tour de France 2021. Secondo Laporte, terzo Pedersen, entrambi a 58”. Il gruppo dei migliori non forza mai e arriva lontanissimo, a quasi 21 minuti. Pogacar può dunque rilassarsi in attesa della cronometro di domani che deciderà la Grande Boucle.