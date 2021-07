Tour de France, 15esima tappa a Kuss: beffato Valverde ad Andorra, Pogacar ancora in maglia gialla  

TOUR DE FRANCE

Sui Pirenei lo statunitense della Jumbo-Visma anticipa il 41enne spagnolo, lo sloveno difende la leadership

La 15esima tappa del Tour de France 2021 è un capolavoro di Sepp Kuss tra i Pirenei, con lo statunitense bravissimo a scalare i quattro gpm verso Andorra La Vella: secondo un ottimo Alejandro Valverde nonostante i 41 anni. A quasi cinque minuti di ritardo la maglia gialla Tadej Pogacar, comunque sempre leader della classifica generale. Ottima prestazione per Vincenzo Nibali, 11esimo al traguardo di una frazione ricca di pendenze da scalatori.

Serve una prestazione leggendaria di Sepp Kuss per chiudere in prima posizione la 15esima tappa del Tour de France, a completare l’impresa di stare davanti a una vera e propria leggenda, Alejandro Valverde. Sono loro i primi due a tagliare il traguardo dopo 191,3 chilometri estremamente impegnativi, con tornanti e salite a ripetizione. Resta saldamente primo Tadej Pogacar in maglia gialla, nonostante i quasi cinque minuti di ritardo in compagnia di altri uomini di classifica. Non serve attendere molto dallo start di Céret per assistere alla fuga di massa di una trentina di corridori per una lunga frazione montuosa tra i Pirenei ad Andorra: è la sesta volta che la Grande Boucle oltrepassa questo confine. Tra loro anche Vincenzo Nibali e Davide Ballerini ma non il leader della classifica generale Pogacar, ben distante a quasi 10 minuti di ritardo quando ancora 80 lunghi chilometri dividono i protagonisti dall’arrivo. Il primo di quattro gpm finisce nelle mani di Wout Van Aert, il secondo invece a Nairo Quintana che però non riesce a tenere il ritmo forsennato e si stacca prima che cominci la durissima salita finale del Col de Beixalis, dove invece nel gruppo degli inseguitori è Richard Carapaz a tentare uno strappo.

Davanti, Kuss vola in leggero vantaggio - poco meno di mezzo minuto - sull’infinito Valverde, altri trenta secondi più indietro veleggiano i più tenaci di quello che era il drappello in fuga. Oltre i cinque minuti invece il peloton della maglia gialla con altri uomini di classifica: Carapaz, Rigoberto Uran e Jonas Vingegaard marcano Pogacar. L’ultimo gpm se lo prende lo statunitense della Jumbo-Visma protagonista dell’elastico duello con il 41enne spagnolo ma, con l’inizio della discesa, la vittoria dell’atleta a stelle e strisce è sempre più concreta. Secondo quindi Valverde a 23 secondi e terzo Wouter Poels a 1’25”, mentre in classifica generale cambia qualche posizione alle spalle del leader sloveno: Guillaume Martin precipita dalla seconda alla nona posizione, a vantaggio di Uran, Vingegaard, Carapaz e Ben O’Connor tra gli altri. Undicesimo al traguardo un ottimo Nibali, immutate tutte le maglie verso la pausa del lunedì.