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ciclismo

Chase the Sun Italia 2026: 280 km da Cesenatico a Tirrenia, tra l'alba e il tramonto

Il 20 giugno 2026 torna Chase the Sun: 280 km da Cesenatico a Tirrenia. Una ride non competitiva per celebrare il solstizio d'estate sui pedali

30 Apr 2026 - 11:17
5 foto

Il 20 giugno 2026, nel weekend del solstizio d'estate, torna Chase the Sun Italia, l'iconica ride che sfida i ciclisti ad attraversare lo Stivale in una sola giornata. La partenza è fissata all'alba da Cesenatico, sulla costa adriatica, per concludersi al tramonto a Tirrenia, dopo un viaggio di quasi 280 chilometri che unisce idealmente l'est e l'ovest del Paese. L'edizione 2026 si preannuncia tanto suggestiva quanto impegnativa: i partecipanti dovranno affrontare circa 2.600 metri di dislivello, pedalando per un terzo del tracciato in Romagna e per la restante parte tra le colline e i borghi storici della Toscana. Fedele alla sua filosofia, l'evento mantiene uno spirito rigorosamente non competitivo: nessun numero di gara sulla schiena, ma un simbolico nastrino arancione sotto il sellino, per ricordare che l'unico vero avversario è il tempo che intercorre tra il sorgere e il calare del sole. Una vera celebrazione della magia dell'estate, da vivere immersi nella natura e nel silenzio delle strade secondarie.

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