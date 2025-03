Tirreno-Adriatico, Andrea Vendrame assesta il colpo a sorpresa nella terza tappa

Tutto ciò si è vanificata nel giro di pochi metri consentendo di scattare in contropiede Richard Carapaz (EF Education - EasyPost) e Romain Gregoire (Groupama-FDJ), seguito a ruota da Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck) e Laurent De Plus (INEOS Grenadiers). I continui allunghi ha frantumato il gruppo dei migliori costringendo alcuni dei big come Antonio Tiberi (Bahrein-Victorius) a inseguire sprecando energie per rientrare in vista del Valico di Colfiorito.