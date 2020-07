Sagan versione chef e si arrabbia con un cliente....

Dopo la Pinacoteca di Brera, Peter Sagan si è messo in cucina per ricordare a tutti l'appuntamento con il Giro d'Italia che per la prima volta lo vedrà in gruppo. Lo slovacco, tre volte campione del mondo, ha vestito i panni dello chef ma una volta in sala si è arrabbiato con un cliente che voleva mettere del formaggio grattuggiato sulla sua pasta con il tonno.