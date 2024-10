Red Bull Cerro Abajo, show a Genova: vince Slavik, Velez ancora campione

Al termine della gara, tra i 16 finalisti, la vittoria della tappa genovese è andata al rider ceco Tomáš Slavík, veterano del Red Bull Cerro Abajo, che ha completato il percorso in 2:42.505. Alle sue spalle i colombiani Juanfer Velez, secondo, a soli 0.477 secondi di distacco, e Sebastian Holguín, con 3.383 secondi dal primo gradino del podio. Tra i partecipanti, spicca il nome dell’italiano Davide Cappello, l’azzurro approdato in finale e 14° nella classifica di tappa. Con una prestazione da incorniciare, Slavík ha dominato il tracciato con autorevolezza, proponendosi nelle prime posizioni sin dalle qualificazioni. Una gara suggestiva per l’atleta Red Bull, che aveva avuto modo di provare il percorso in anteprima e ne era rimasto fortemente emozionato, affermando che per lui gareggiare in Italia fosse un po’ come sentirsi a casa. “Ancora non mi sembra vero. Il percorso era difficile e selvaggio, ti spingeva al limite in ogni istante. Ho dato l’anima per questa vittoria e sono felice di essere il vincitore di questa prima storica tappa europea - ha dichiarato Slavik - . Ormai sono tanti anni che corro e gareggiare con così tanti nuovi giovani mi dà una spinta particolare. La cosa che mi interessava più di tutte era vincere, davanti a questo fantastico pubblico, che mi ha accolto come fossi a casa”.