Pogacar sempre più solo al Tour de France: anche Bennett positivo al Covid

CINQUE CASI IN TUTTO

Il neozelandese è stato testato dopo aver mostrato i sintomi dell'infezione. É il quinto ritiro al Tour per questo motivo, il secondo nella squadra del leader

Altro ritiro al Tour de France causa Covid. Il team EAU ha reso noto che anche il neozelandese George Bennett è risultato positivo al coronavirus ed è stato costretto a lasciare la Grande Boucle. "George ha mostrato alcuni sintomi e, secondo il nostro protocollo, è stato testato con risultato positivo. Di conseguenza non prenderà parte alla tappa", ha affermato Adrian Rotunno, direttore medico della squadra. Si tratta di un duro colpo per lo sloveno Tadej Pogacar, maglia gialla, che nelle tappe di montagna ha contato in particolare sul neozelandese. © Getty Images

All'interno del Team UAE Emirates, il norvegese Vegard Stake Laengen era gia' stato costretto a lasciare l'evento per le stesse ragioni prima dell'inizio dell'ottava tappa.

É il secondo caso positivo della giornata dopo l'australiano Luke Durbridge (BikeExchange). Un totale di cinque corridori hanno abbandonato la gara dopo essere risultati positivi al virus. I francesi Geoffrey Bouchard e Guillaume Martin sono dovuti partire per questo motivo nello scorso fine settimana. L'abbandono forzato di Bennett lascia Pogacar circondato da soli cinque compagni per le tappe alpine e il resto del Tour.

Majka positivo ma in corsa - Non solo, anche Rafal Majka - sempre dell'UAE Team Emirates - è risultato positivo al test anticovid, ma a differenza dei due compagni di squadra è rimasto nel gruppo. Secondo quanto ha spiegato il medico della squadra, Adrian Rotunno, il test ha rilevato un rischio molto basso di infettività, come accaduto a Bob Jungels prima dell'inizio del Tour de France.

La segnalazione all'UCI c'è stata ed è arrivata la concessione di prendere il via al corridore poco prima della partenza della tappa.