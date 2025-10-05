Tadej Pogacar trionfa agli Europei di ciclismo, quarto Scaroni

Tadej Pogacar è imprendibile e, dopo aver vinto il Mondiale, ha conquistato l'oro anche agli Europei di ciclismo. Il fuoriclasse sloveno si è imposto nella rassegna continentale andato in scena in Francia dove ha preceduto il belga Remco Evenepoel e il francese Paul Seixas che ha strappato il bronzo al bresciano Christian Scaroni.