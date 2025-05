Giro d'Italia: Luke Plapp vince l'ottava tappa, Diego Ulissi vola in maglia rosa

Proprio nel momento in cui é tornato sui colleghi, l’australiano è partito in contropiede compiendo l’azione decisiva per conquistare la vittoria. Secondo posto per Keldermann che ha preceduto allo sprint Ulissi, bravo a sfruttare gli abbuoni raccolti lungo la strada per balzare al comando della generale riportando la maglia rosa all'Italia quattro anni dopo Alessandro De Marchi. Il toscano precede ora di dodici secondi il compagno di squadra Fortunato e di diciassette lo sloveno Roglic, giunto con gli altri big con 4'50" con il resto dei big.