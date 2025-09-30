Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Altri sport
mountain bike

Plan de Corones: l’autunno al Bike Park e il gran finale della Coppa Italia DH

30 Set 2025 - 16:50
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Con l’arrivo dell’autunno, Plan de Corones si trasforma in un palcoscenico di colori accesi e paesaggi mozzafiato. I boschi si tingono di sfumature calde, dal rosso all’oro, regalando ai biker un’esperienza immersiva lungo trail spettacolari. In questa stagione, pedalare sui sentieri del Bike Park significa lasciarsi avvolgere da un ambiente in continua metamorfosi, dove ogni curva diventa parte di un quadro naturale in movimento. L’aria frizzante amplifica le sensazioni, rendendo ogni discesa ancora più appagante.

Lontano dal ritmo frenetico dell’estate, l’autunno offre la possibilità di vivere il territorio in modo autentico. Dalle passeggiate tra i borghi ai musei, fino alle tradizioni locali, Plan de Corones regala un equilibrio perfetto tra sport e scoperta, adrenalina e quiete. Un luogo dove ogni attività si integra armoniosamente con il paesaggio circostante.

Nel weekend del 4 e 5 ottobre, il Bike Park ospiterà un appuntamento storico: per la prima volta, sarà teatro della finale della Coppa Italia Downhill, tappa decisiva per l’assegnazione del titolo nazionale. Un evento che chiude in bellezza una stagione sportiva ricca di entusiasmo, dopo il successo della tappa dell’Enduro Tirol Tour dello scorso settembre.

Il tracciato scelto per la competizione sarà una sezione appositamente modificata del celebre trail Herrnsteig, sul versante di Riscone e Brunico. Lungo circa 2,5 chilometri, il percorso si snoda fino alla stazione intermedia della cabinovia Ried, alternando passaggi naturali in sottobosco a strutture artificiali come curve paraboliche e ponti in legno. Un mix pensato per garantire spettacolo e sfida, sia per gli atleti che per il pubblico.

La risalita sarà servita dall’impianto Kronplatz 2000, Olang 1+2 e Ruis. I paddock per i team saranno accessibili dal pomeriggio dello stesso giorno, mentre la segreteria di gara sarà operativa venerdì e sabato mattina. Le iscrizioni, da effettuare tramite il modulo ufficiale Downhill Italia, chiuderanno il 30 settembre a mezzanotte.

Tra i nomi più attesi in gara:
Davide Palazzari, campione italiano in carica e volto noto del circuito internazionale
Veronica Widmann, atleta altoatesina tra le migliori rider europee
Jan Laner, atleta locale e ambassador del Bike Park Plan de Corones, pronto a difendere il suo terreno di casa con grinta e stile

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:56
DICH MICHIELETTO VOLLEY POST BELGIO DICH

Italvolley, Michieletto "Quando ci divertiamo abbiamo tre marce in più"

01:47
Il ritorno dei campioni

Il ritorno dei campioni

04:09
DICH GIANNELLI ARRIVO FIUMICINO DICH

Giannelli: "Emozione incredibile, dobbiamo ancora capire cosa abbiamo fatto"

04:55
DICH DE GIORGI ARRIVO FIUMICINO DICH

De Giorgi: "Segreti non ce ne sono, è un progetto partito nel 2021""

01:14
Pogacar show: è campione

Pogacar senza rivali: è campione del Mondo

01:16
Sinner va in semifinale

Tennis, Sinner" in semifinale a Pechino

01:40
Italvolley da sogno

Italvolley da sogno: è campione del Mondo

02:59
ssalute

Padova capitale della prevenzione con Lo Spettacolo della Salute 2025

01:20
Verso Milano-Cortina

Verso Milano-Cortina

01:58
DICH ABODI FERRARA 26-09 DICH

Abodi al Festival dello sport di Ferrara: "Mi auguro nasca un nuovo San Siro"

01:20
Sinner "trita" Cilic

Sinner "trita" Cilic

01:56
NEW DICH GARGIULO POST BELGIO DICH

Gargiulo: "Essere tra le prime 4 del mondo è un'emozione fortissima"

02:12
MCH GIANNELLI (VOLLEY) VISITA MURALES A MANILA MCH

Simone Giannelli visita a Manila il murale a lui dedicato

01:02
DICH RUSSO OK

Italvolley, Russo "Abbiamo avuto l'aggressività giusta"

01:17
DICH GIANNELLI PER SITO DICH

Italvolley, Giannelli: "Essere ancora tra le prime 4 grande soddisfazione"

00:56
DICH MICHIELETTO VOLLEY POST BELGIO DICH

Italvolley, Michieletto "Quando ci divertiamo abbiamo tre marce in più"

I più visti di Ciclismo

Pogacar, bis iridato da urlo: 100 km in fuga e trionfo davanti a Evenepoel e Healy

Mondiali, ancora una medaglia per l'Italia: argento di Chantal Pegolo tra le Juniores

Mondiali, Finn vince l'oro fra gli Under 23

Mondiali di ciclismo, bis di Pogacar

Ganna domina la cronometro d'apertura, distacchi-monstre per tutti

Philipsen, che volata autoritaria. Ganna sempre azzurro

Notizie del giorno
Vedi tutti
L'addio a Roscoe fa il giro del mondo
17:45
L'addio a Roscoe fa il giro del mondo
Mbappé cuore d'oro
17:35
Mbappé cuore d'oro
17:30
Arrivabene e l'acquisto di Bremer: "Mai incontrato uno serio come Cairo"
17:30
Basket, coach Trento: "Esordio complicato in EuroCup contro Bourg"
Sportmediaset Late News del 30 settembre 2025