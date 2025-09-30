Plan de Corones: l’autunno al Bike Park e il gran finale della Coppa Italia DH

© Ufficio Stampa
Con l’arrivo dell’autunno, Plan de Corones si trasforma in un palcoscenico di colori accesi e paesaggi mozzafiato. I boschi si tingono di sfumature calde, dal rosso all’oro, regalando ai biker un’esperienza immersiva lungo trail spettacolari. In questa stagione, pedalare sui sentieri del Bike Park significa lasciarsi avvolgere da un ambiente in continua metamorfosi, dove ogni curva diventa parte di un quadro naturale in movimento. L’aria frizzante amplifica le sensazioni, rendendo ogni discesa ancora più appagante.
Lontano dal ritmo frenetico dell’estate, l’autunno offre la possibilità di vivere il territorio in modo autentico. Dalle passeggiate tra i borghi ai musei, fino alle tradizioni locali, Plan de Corones regala un equilibrio perfetto tra sport e scoperta, adrenalina e quiete. Un luogo dove ogni attività si integra armoniosamente con il paesaggio circostante.
Nel weekend del 4 e 5 ottobre, il Bike Park ospiterà un appuntamento storico: per la prima volta, sarà teatro della finale della Coppa Italia Downhill, tappa decisiva per l’assegnazione del titolo nazionale. Un evento che chiude in bellezza una stagione sportiva ricca di entusiasmo, dopo il successo della tappa dell’Enduro Tirol Tour dello scorso settembre.
Il tracciato scelto per la competizione sarà una sezione appositamente modificata del celebre trail Herrnsteig, sul versante di Riscone e Brunico. Lungo circa 2,5 chilometri, il percorso si snoda fino alla stazione intermedia della cabinovia Ried, alternando passaggi naturali in sottobosco a strutture artificiali come curve paraboliche e ponti in legno. Un mix pensato per garantire spettacolo e sfida, sia per gli atleti che per il pubblico.
La risalita sarà servita dall’impianto Kronplatz 2000, Olang 1+2 e Ruis. I paddock per i team saranno accessibili dal pomeriggio dello stesso giorno, mentre la segreteria di gara sarà operativa venerdì e sabato mattina. Le iscrizioni, da effettuare tramite il modulo ufficiale Downhill Italia, chiuderanno il 30 settembre a mezzanotte.
Tra i nomi più attesi in gara:
Davide Palazzari, campione italiano in carica e volto noto del circuito internazionale
Veronica Widmann, atleta altoatesina tra le migliori rider europee
Jan Laner, atleta locale e ambassador del Bike Park Plan de Corones, pronto a difendere il suo terreno di casa con grinta e stile
