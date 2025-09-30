Plan de Corones: l’autunno al Bike Park e il gran finale della Coppa Italia DH

Il tracciato scelto per la competizione sarà una sezione appositamente modificata del celebre trail Herrnsteig, sul versante di Riscone e Brunico. Lungo circa 2,5 chilometri, il percorso si snoda fino alla stazione intermedia della cabinovia Ried, alternando passaggi naturali in sottobosco a strutture artificiali come curve paraboliche e ponti in legno. Un mix pensato per garantire spettacolo e sfida, sia per gli atleti che per il pubblico.