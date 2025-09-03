Parla la moglie di Froome: "Nell'incidente ha riportato trauma cardiaco potenzialmente letale"

In un post sull'account X di Froome, si diceva che aveva riportato uno pneumotorace, cinque costole rotte e una frattura alle vertebre lombari. Parlando al Times, Michelle Froome ha affermato che suo marito aveva subito anche la rottura del pericardio, una lacerazione del sacco protettivo che circonda il cuore, causata da un trauma toracico contusivo e che si verifica spesso negli incidenti stradali. "Ovviamente era molto più grave di qualche ossa rotto. Sta bene, ma la convalescenza sarà lunga. Non andrà in bicicletta per un po'. Chris è felice che si condivida questo messaggio perché la gente ha bisogno di capire cosa sta succedendo", ha detto la moglie Michelle.