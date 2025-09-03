Logo SportMediaset
Parla la moglie di Froome: "Nell'incidente ha riportato trauma cardiaco potenzialmente letale"

Michelle: "Sta bene, ma la convalescenza sarà lunga. Non andrà in bicicletta per un po'"

03 Set 2025 - 13:27
© Getty Images

© Getty Images

Il quattro volte vincitore del Tour de France Chris Froome nell'incidente di cui è rimasto vittima la scorsa settimana in Francia, ha riportato un infortunio cardiaco potenzialmente letale. Lo ha dichiarato la moglie del corridore Michelle Froome in una intervista al Times. L'atleta quarantenne, che corre per la squadra israeliana Premier Tech, è stato trasportato in elicottero in ospedale dopo l'incidente avvenuto durante un allenamento il 27 agosto, per poi essere sottoposto a un intervento chirurgico il giorno dopo.

In un post sull'account X di Froome, si diceva che aveva riportato uno pneumotorace, cinque costole rotte e una frattura alle vertebre lombari. Parlando al Times, Michelle Froome ha affermato che suo marito aveva subito anche la rottura del pericardio, una lacerazione del sacco protettivo che circonda il cuore, causata da un trauma toracico contusivo e che si verifica spesso negli incidenti stradali. "Ovviamente era molto più grave di qualche ossa rotto. Sta bene, ma la convalescenza sarà lunga. Non andrà in bicicletta per un po'. Chris è felice che si condivida questo messaggio perché la gente ha bisogno di capire cosa sta succedendo", ha detto la moglie Michelle.

Chris Froome

Intervento riuscito per Froome, il ciclista sta bene: "Grazie a tutti"

chris froome
ciclismo

