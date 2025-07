Tour de France: Ben O'Connor fa l'impresa nella diciottesima tappa, Tadej Pogacar rafforza la maglia gialla

Nel fondovalle che unisce il Col de la Madaleine e il Col de la Loze Jorgenson, Rubio e O’Connor sono scattati in solitaria riuscendo a guadagnare oltre due minuti sul gruppo maglia gialla, mentre dietro rientrava e partiva a sua volta in contropiede Lipowitz, in grado di presentarsi all'inizio della salita finale con tre minuti su Pogacar, Vingegaard, Gall e Roglic. Mentre la maglia bianca provava a rientrare sui battistrada, dietro rientravano tutti gli altri uomini di classifica creando un gruppo maglia gialla molto più nutrito con il Team Picnic PostNL deciso a recuperare su Lipowitz per proteggere il proprio capitano Oscar Onley.