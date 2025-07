Tour de France, Thymen Arensman conquista la diciannovesima tappa

La fuga si è però già sfaldata sul Cormet de Roselend dove Paret-Peintre e Roglic hanno allungato portandosi dietro Martinez. In discesa lo sloveno ha provato ad andarsene, ma in vista della salita di La Plagne è stato ripreso con attacco immediato di Pogacar, in grado di Vingegaard e Thymen Arensman (INEOS-Grenadiers), particolarmente brillante e in grado di ripartire in contropiede. L'olandese ha trovato un ottimo spazio resistendo sino all'ultimo chilometro, inseguito da Pogacar, Vingegaard e Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-Hansgrohe). Arensman ha però resistito vincendo la frazione con due secondi su Vingegaard e Pogacar.