Sci, SkiCross azzurro in allenamento allo Stelvio

Appuntamento a Passo Stelvio per otto atleti delle squadre A e B di SkiCross convocati dal direttore tecnico Bartolomeo Pala per uno stage di allenamento tra il 28 ottobre ed il primo novembre, quando mancano poco più di 40 giorni al debutto stagionale di Coppa del Mondo, fissato nella francese Val Thorens tra il 9 ed il 12 dicembre. Sul valico di confine tra le province di Sondrio e Bolzano si alleneranno Simone Deromedis, Edoardo Zorzi, Davide Cazzaniga, Federico Tomasoni, Dominik Zuech, Yanick Gunsch insieme a Jole Galli ed Andrea Chesi. Il gruppo sarà seguito dallo stesso dt Pala e dai tecnici Siegmar Klotz, Alessandro Leso, Alessandro Ghitalla e Kevin Marchetto.