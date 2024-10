Impresa Milan: vince il Mondiale nell'inseguimento e firma il record iridato

"ORA TANTE SERATE DI FESTA"

"Una serata di festa? No, questa prestazione ne merita molte di più. Non ci siamo fatti distrarre dal record del mondo di Charlton di questa mattina - ha detto Milan prima di salire sul podio - abbiamo cercato solo di rispettare la tabella di marcia che ci eravamo prefissati e le cose sono andate alla grande. Fin dalle qualifiche ho cercato di dare il massimo. Prima della finale non ero così sicuro di farcela. Il tempo di Charlton era incredibile e sono ancora incredulo di averlo battuto. Ho pensato soltanto alla pista e alla tabella che ci eravamo dati con Villa. Sono forse partito troppo forte ma a quel punto non potevo rallentare e ho spinto fino alla fine. Non pensavo di battere il record, nel senso che non era l'obiettivo primario. Quando sei in finale pensi a portare a casa l'oro. Però contro un avversario così dovevo fare qualcosa di eccezionale".