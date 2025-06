Eddy Merckx taglia il traguardo degli ottant'anni: il ciclismo celebra il suo "Cannibale"

Indipendentemente da quale avversario avesse davanti, che si trattasse di Felice Gimondi o Luis Ocana, Bernard Thevenet o Roger De Vlaeminck; Merckx ha sempre messo in campo tutto sé stesso non concedendo la vittoria nemmeno quando si parlava di circuiti post gara, dimostrando come i veri campioni si presentano al via soltanto se c'è la possibilità di imporsi. Scambiato erroneamente dai giornalisti italiani per un "velocista" in occasione del suo trionfo al Blockhaus nel 1968, Merckx è stato tutto sapendo imporre la propria legge sia che si trovasse in uno sprint di gruppo o in vetta alle Tre Cime di Lavaredo e regalando un'egemonia unica nel suo genere, almeno sino all'arrivo di Tadej Pogacar.