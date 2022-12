Lutto nel ciclismo: è morto Ercole Baldini, leggenda dello sport azzurro

AVEVA 89 ANNI

Ha vinto un'oro olimpico, un giro d'Italia, un Mondiale e ha stabilito il record dell'ora

© Getty Images Il ciclismo italiano è in lutto per la scomparsa di Ercole Baldini, professionista dal 1957 al 1964. Aveva 89 anni. Baldini si è spento nella sua Forlì. Nella sua bacheca, tra gli altri titoli, l'oro olimpico in linea a Melbourne 1956, l'oro al Mondiale su pista a Copenaghen 1956, il Giro d'Italia 1958 e il Mondiale su strada di Reims nel 1958. Nel 1956, si aggiudicò il record dell'ora strappando il primato a Jacques Anquetil al Vigorelli di Milano. Nel 2016 Baldini, soprannominato 'Treno di Forlì, è stato inserito nella Hall of Fame del Giro d'Italia.

Velocista e passista abile anche in salita, soprattutto in quelle brevi, durante una carriera non troppo lunga (corse tra i professionisti tra il 1957 e il 1964) vinse anche 5 tappe al Giro d’Italia, una al Tour de France (nel 1959, quando si classificò sesto a Parigi), i Giri dell’Emilia e del Lazio arrivando a sfiorare i 30 successi. Gli ultimi anni della sua vita, tra problemi di salute e familiari non sono stati facili.