Lutto nel ciclismo: addio a Dario Sonda, iridato juniores scratch 2009

È morto la scorsa notte all'ospedale di Vicenza l'ex campione di ciclismo Dario Sonda, 31 anni, coinvolto venerdì scorso in un grave incidente stradale a Romano d'Ezzelino (Vicenza). Il trentunenne, di Bassano del Grappa (Vicenza), in sella al suo scooter si stava recando al lavoro, quando si è scontrato con un'automobile, che veniva in direzione opposta. Immediatamente soccorso, Sonda era stato portato in ospedale a Vicenza dove le sue condizioni sono apparse subito gravissime.