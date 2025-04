Lucho Herrera accusato dell'omicidio di quattro persone: l'ex ciclista avrebbe ordinato la morte dei vicini

Gli ex paramilitari hanno confermato come i corpi si trovino nella proprietà del ciclista a Fusagasugá, a un'ottantina di km dalla capitale Bogotà, anche se Herrera si è dichiarato innocente in un'intervista a W Radio: "Non sono coinvolto in questi fatti. Mi rivolgerò ai media a tempo debito e consulterò il mio avvocato per presentarmi alla procura". Lo scalatore colombiano non è la prima volta che viene coinvolto in fatti di sangue tanto che maggio 2014 fu infatti rapito — e poi rilasciato — dalle Farc, il famigerato gruppo rivoluzionario armato colombiano.