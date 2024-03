La pioggia stravolge la 4a tappa della Parigi-Nizza e regala la vittoria all'UAE Team Emirates

CICLISMO

Il team guidato da Joao Almeida ha preceduto il Team Jayco AlUla e l'EF Education First-Easy Post destinando la maglia gialla all'americano Brandon McNulty.

© ansa Il meteo influenza l'esito della terza tappa della Parigi-Nizza. La competizione francese è stata colpita da un nubifragio che ha colpito alcuni dei team impegnati nella cronosquadre di Auxerre regalando il successo all'UAE Team Emirates guidata da Joao Almeida. La formazione emiratina ha allungato soprattutto nel secondo intermedio precedendo il Team Jayco AlUla e l'EF Education First-Easy Post di Andrea Piccolo e regalando così la maglia gialla all'americano Brandon McNulty.

La strada bagnata ha cambiato le carte in tavola con la Soudal-Quick Step di Remco Evenepoel che è transitato all'intermedio con il miglior tempo lasciandosi alle spalle di soli tre secondi la Bora-Hansgrohe di Primoz Roglic e l'UAE Emirates Team. La pioggia ha però iniziato a cadere sulla corsa, soprattutto in vista delle ultime formazioni al via costringendo la squadra del campione mondiale della cronometro a rallentare regalando la vittoria a Almeida e compagni che hanno preceduto di quindici secondi la Jayco-AlUla di Michael Matthews e di venti l'EF Education First-Easy Post. In vista della quarta tappa con Mont Brouilly guida la classifica Brandon McNulty a pari tempo con il neozelandese Finn Fisher-Black e il lusitano Joao Almeida.