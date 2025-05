Giro d'Italia: Daan Hoole vince a sorpresa la decima tappa, Isaac Del Toro conserva la maglia rosa

In chiave italiana ottima prestazione per Mattia Cattaneo (Soudal-Quick Step) con il 34enne bergamasco che ha chiuso in quarta posizione a ventitré secondi da Hoole dopo aver sfiorato il podio negli intermedi precedenti. Quinta piazza invece per Edoardo Affini (Team Visma | Lease a Bike) che ha concluso con ventiquattro secondi di ritardo dalla vetta davanti a Marco Frigo (Israel - Premier Tech), ottavo a quarantasette secondi.