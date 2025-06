Giro d’Italia: Simon Yates festeggia il successo nella Corsa Rosa, Kooij si prende l’ultima tappa

LA TAPPA FINALE

La ventunesima e conclusiva tappa del Giro d’Italia 2025 porta la carovana rosa a percorrere le strade di Roma in una passerella di 143 km, dai Fori Imperiali al Circo Massimo, preceduta da un passaggio anche nella Città del Vaticano in onore sia del Giubileo che del compianto Papa Francesco, oltre che del nuovo Pontefice Leone XIV, presente per benedire i corridori.



Il percorso è pressoché del tutto pianeggiante e vede Alessandro Tonelli (Team Polti VisitMalta) vincere lo sprint intermedio di Fontana dello Zodiaco, con il gruppo che sia appresta poi a ultimare gli ultimi cento chilometri del Giro d’Italia numero 108. Il Team Visma | Lease a Bike si mette allora a dettare il ritmo ed entra per primo nel circuito finale, da percorrere per otto volte tra le bellezze della Città Eterna. Si registra quindi il primo vero attacco di giornata, con Hepburn (Team Jayco Alula) che prova ad allungare sul gruppo. L’azione dell’australiano viene però limitata ai -70 km dal rientro di altri cinque corridori, tra cui figurano ben tre italiani: Marcellusi (VF Group-Bardiani CSF-Faizane), Pietrobon (Team Polti VisitMalta) e Verre (Arkea-B&B Hotels).



Il sestetto, del quale fanno parte anche Cerny (Soudal Quick-Step) e Paleni (Groupama-FDJ), guadagna una trentina di secondi di vantaggio e Hepburn va a conquistarsi il KM Red Bull, mentre si stacca Pietrobon. L’azzurro è però solo il primo a essere ripreso, visto che il gruppo ricuce l’intero gap con i fuggitivi a circa sei chilometri dal traguardo (l’ultimo a mollare è Cerny). La tappa si risolve quindi in volata, con Olav Kooij (Team Visma | Lease a Bike) che riesce ad avere la meglio di tutti i rivali. Trascinato da un commovente van Aert, l’olandese batte infatti Groves (Alpecin-Deceuninck) nello sprint, mentre chiude terzo Moschetti (Q36.5 Pro Cycling Team). Quarto al traguardo è invece Mads Pedersen (Lidl-Trek), proprietario della maglia ciclamino.



A festeggiare a Roma è però soprattutto Simon Yates (Team Visma | Lease a Bike), vincitore per la prima volta in carriera del Giro d’Italia. L’inglese si gode la passerella romana in maglia rosa, con Isaac Del Toro (UAE Team Emirates) e Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) a completare il podio finale nella generale, rispettivamente a +3’56” e +4’43”. L’Italia si prende invece il quinto e il sesto posto della Top 10 con Damiano Caruso (Bahrain Victorious) e Giulio Pellizzari (Red Bull – Bora – Hansgrohe), oltre che la maglia azzurra con Lorenzo Fortunato (Team Astana Xds). La maglia bianca è invece di Isaac Del Toro, miglior giovane di questa edizione.