Giro d'Italia: Ganna positivo al Covid, si ritira dalla corsa

CICLISMO

Lievi sintomi influenzali per il campione della Ineos Grandiers costretto a lasciare la gara prima dell'inizio dell'ottava tappa

© Getty Images Filippo Ganna si è ritirato dal Giro d'Italia. Il campione della Ineos Grandiers è risultato positivo al Covid-19 ai controlli effettuati prima dell'inizio dell'ottava tappa ed è stato costretto ad abbandonare la corsa. "Ganna è risultato positivo al Covid e ha mostrato lievi sintomi simil-influenzali - ha fatto sapere la sua squadra -. Filippo ora si riposerà e recupererà completamente prima di riprendere il suo restante programma di gare del 2023". La Corsa Rosa, dunque, perde uno dei suoi grandi protagonisti e uno dei corridori più attesi e amati dai tifosi.

Per Ganna si tratta del primo ritiro al Giro d'Italia dopo le due edizioni portate a termine nel 2020 e nel 2021 centrando 6 successi di tappa e indossando la maglia rosa per 5 giorni. Nell'edizione 2023, il campione della Ineos aveva chiuso al secondo posto la crono inaugurale e domenica era atteso dalla seconda prova crono di 35,6 km da Savignano sul Rubicone a Cesena.

Quello di Ganna non è il primo caso di positività al Covid in questa edizione. Venerdì, prima della partenza per Campo Imperatore, anche Nicola Conci dell'Alpecin e Giovanni Aleotti della Bora Hansgrohe avevano infatti dato forfait per lo stesso motivo. In precedenza, invece, sempre a causa del virus si era dovuto fermare il francese Clement Russo dell'Arkea-Samsic.