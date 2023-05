Giro d'Italia: Evenepoel cade per colpa di un cane

© twitter

Attimi di paura per Remco Evenepoel durante la quinta tappa del Giro d'Italia, la Atripalda-Salerno. Il campione belga e grande favorito per la maglia rosa finale è finito a terra per l'attraversamento di un cane in mezzo al gruppo. Cane che ha preso prima Ballerini e poi ha fatto cadere il campione del mondo che ci ha messo qualche minuto prima di ripartire. Dopo il grande spavento ha fatto segno alle telecamere di essere ok ed è rientrato in gruppo.