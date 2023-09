Evenepoel cala il tris a La Cruz de Linares, Kuss mette le mani sulla Vuelta

CICLISMO

Il belga della Soudal-QuickStep va in fuga e trionfa, ipotecando anche la classifica scalatori. Ancora in Roja Sepp Kuss della Jumbo-Visma, a un passo dalla vittoria finale

© Getty Images È Remco Evenepoel a trionfare nella 18a tappa della Vuelta 2023, da Pola de Allande a La Cruz de Linares. Il belga della Soudal-QuickStep va in fuga fin dalle prime battute, anticipando al traguardo Damiano Caruso della Bahrain-Victorius e Andreas Kron della Lotto-Dstny. Attardato di oltre dieci minuti il gruppo maglia rossa, che resta ancora sulle spalle di Sepp Kuss (Jumbo-Visma), oramai ad un passo dalla vittoria finale.

Terza vittoria in questa Vuelta per Remco Evenepoel della Soudal-QuickStep. Il belga fa il vuoto e rifila quasi dieci minuti ai big della classifica, trionfando con una fuga eccezionale. Fin dalle primissime salite iniziali arrivano subito gli attacchi. L’offensiva vincente vede protagonisti 14 uomini, compreso Remco: oltre al belga anche Damiano Caruso (Bahrain – Victorious), Paul Ourselin (TotalEnergies), Max Poole (Team dsm – firmenich), Andreas Kron e Jarrad Drizners (Lotto Dstny), Imanol Erviti (Movistar), Andrea Piccolo (EF Education-EasyPost), Nico Denz (BORA – hansgrohe), Lewis Askey (Groupama – FDJ) Lewis Askey (Groupama – FDJ) e Hugo Hofstetter (Team Arkéa Samsic). I battistrada creano un gap significativo sulle prime pendenze, con il gruppo (guidato inesorabilmente dalla Jumbo-Visma) che decide di lasciar andare gli uomini davanti senza troppi problemi. I 14 diventano 8 sull’Alto de Tenebredo, con Denz, Germani, Drizners ed Erviti che perdono contatto.

A poco meno di 30km dal traguardo altra frustata di Evenepoel, che stacca anche Caruso e Poole, gli unici rimasti alla sua ruota. Il Campione del Mondo a cronometro vola via con un ritmo impressionante, andando a conquistare la terza vittoria in questa Vuelta (tredicesima stagionale, cinquantesima totale in carriera). Secondo posto per Caruso, terzo invece il danese Kron. Tutto piuttosto invariato nel gruppo: Vingegaard e Roglic non attaccano Kuss, tirando per l’uomo in maglia rossa anche sull’ultima salita. Sepp Kuss è quindi ora ad un passo dalla vittoria finale, essendo ancora leader a tre tappe dal termine (altri 9’’ rifilati a Vingegaard).