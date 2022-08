Europei ciclismo su pista: il quartetto azzurro sfiora l’impresa, è argento nell’inseguimento donne

EUROPEI CICLISMO SU PISTA

Barbieri, Guazzini, Paternoster e Zanardi finiscono alle spalle della favorita Germania

© Getty Images Brilla il ciclismo italiano su pista agli Europei in corso a Monaco di Baviera. Le ragazze dell’inseguimento conquistano una splendida medaglia d’argento sfiorando l’impresa contro la Germania campione olimpica e mondiale in carica in questa specialità. Comunque bravissime Rachele Barbieri, Vittoria Guazzini, Letizia Paternoster e Silvia Zanardi che lottano fino all’ultimo giro davanti alle favorite tedesche. Bronzo alla Francia.

Grande Italia agli Europei di ciclismo su pista di Monaco di Baviera. Nella seconda giornata di gare, sono le ragazze dell’inseguimento a squadre a regalare forti emozioni e una splendida medaglia d’argento arrendendosi solo allo strapotere della Germania, campione olimpica e mondiale in carica in questa specialità. Nella finalissima contro le tedesche padrone di casa, Rachele Barbieri, Vittoria Guazzini, Letizia Paternoster e Silvia Zanardi chiudono col tempo di 4:11:571 (+0.699 rispetto alle avversarie) e conducono per gran parte della gara, salvo poi arrendersi negli ultimi due giri quando le tedesche accelerano e fanno valere la loro supremazia da favorite alla titolo e alla medaglia d’oro. Bronzo per la Francia che prevale sulla Gran Bretagna nella finalina per il terzo posto.