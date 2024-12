Rohan Dennis si dichiara colpevole di "guida pericolosa": l'australiano rischia sette anni di carcere per la morte della moglie

Svolta per Rohan Dennis che, in occasione del processo per la morte della moglie Melissa Hoskins, si è dichiarato colpevole di "guida pericolosa con conseguente morte" e "guida senza la dovuta attenzione". Due capi di imputazione che rischiano di far finire in carcere l'ex ciclista australiano per sette anni, ma che gli hanno consentito di cancellare le accuse di omicidio.