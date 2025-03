Colnaghi aggredito mentre si allenava sul Lago di Como: "Mi hanno lanciato contro un masso e preso a pugni in faccia"

"Mi ha affiancato, insultato e ha messo il suo mezzo di traverso per costringermi a fermarmi. Quando me lo sono ritrovato faccia a faccia, abbiamo cercato di calmarlo, di dirgli di smetterla, che non avevamo alcuna voglia di litigare, ma mi ha spintonato e fatto cadere. Mi ha aggredito, prendendomi per il collo, per fortuna con mio fratello siamo riusciti a bloccarlo e a farlo andare via. Ha provato ancora a intimidirci tornando indietro contromano come per venirci addosso in un frontale, ma sembrava finita lì - ha raccontato Colnaghi in un'intervista a Tuttobiciweb -. Arrivato a casa mi sono accorto di aver perso le cuffie che avevo nella tasca della maglia così sono tornato a cercarle, commettendo l'errore di ripresentarmi sul luogo da solo. Ahimè il soggetto, che scoprirò poi essere già noto alle forze dell'ordine, è tornato con un'altra persona straniera come lui a bordo della moto".