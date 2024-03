Ciclismo, Tadej Pogacar s'invola in solitaria e conquista la 2a tappa della Volta a Catalunya

CICLISMO

© ansa Primo arrivo in salita ed è subito dominio di Tadej Pogacar. Lo sloveno dell'UAE Team Emirates attaccato sull'ultima salita aggiudicandosi la seconda tappa della Volta a Catalunya e tagliando il traguardo di Vallter 2000 in totale solitaria. Il fuoriclasse nativo di Komenda ha preceduto lo spagnoloMikel Landa (Soudal Quick Step) e il russo Aleksander Vlasov (Bora-Hansgrohe) balzando al comando della classifica generale.

Inizio di tappa mosso caratterizzato da una fuga di sei uomini, Kevin Colleoni (Intermarché – Wanty), Jambaljamts Sainbayar (team Burgos-BH), Jimmy Janssens (Alpecin – Deceuninck), Samuel Fernandez (Caja Rural – Seguros RGA), Alex Jaime (Equipo Kern Pharma) e Xabier Isasa (Euskaltel-Euskadi), che hanno guadagnato un vantaggio superiore ai sette minuti.

Pian piano il gruppo tirato dall'UAE Team Emirates di Tadej Pogacar ha recuperato terreno complice il frazionamento del plotoncino davanti che ha visto rimanere davanti soltanto Jimmy Janssens e Samuel Fernandez che hanno tenuto duro salendo verso Coll de Coubet e con il belga dell'Alpecin-Deceuninck che ha attaccato sotto un acquazzone lungo la scalata verso Vallter 2000.

A circa sei chilometri dal traguardo Jannssen è stato raggiunto dal gruppetto dei migliori con Tadej Pogacar che è scattato in solitaria lasciando sui pedali i diretti avversari che non hanno saputo rispondere consentendo allo sloveno di balzare al comando della classifica generale. Seconda piazza per Mikel Landa che ha concluso la prova con oltre un minuto di distacco precedendo allo sprint Aleksander Vlasov, capaci di sganciarsi gradualmente rispetto agli altri scalatori.