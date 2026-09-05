Ciclismo, Pogacar rinnova con la UAE e annuncia stagione finita

Tadej Pogacar ha rinnovato il contratto con la UAE Team Emirates fino al 2032. Il campione sloveno, dunque, proseguirà la sua carriera con la squadra che lo ha accompagnato ai vertici del ciclismo mondiale almeno fino a quella data. L'annuncio è arrivato attraverso un comunicato pubblicato sui social dal corridore e dal team. "Fin dal principio questa squadra mi ha fatto sentire come a casa. Siamo cresciuti insieme nel corso degli anni e abbiamo condiviso alcuni momenti incredibili, quindi sono molto felice di estendere il mio contratto fino al 2032", ha dichiarato Pogacar.