CICLISMO

Ciclismo, Pogacar rinnova con la UAE e annuncia stagione finita

Dopo la bruttissima caduta nella Vuelta

05 Set 2026 - 13:02
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Tadej Pogacar ha rinnovato il contratto con la UAE Team Emirates fino al 2032. Il campione sloveno, dunque, proseguirà la sua carriera con la squadra che lo ha accompagnato ai vertici del ciclismo mondiale almeno fino a quella data. L'annuncio è arrivato attraverso un comunicato pubblicato sui social dal corridore e dal team. "Fin dal principio questa squadra mi ha fatto sentire come a casa. Siamo cresciuti insieme nel corso degli anni e abbiamo condiviso alcuni momenti incredibili, quindi sono molto felice di estendere il mio contratto fino al 2032", ha dichiarato Pogacar.

"C'è ancora molto da raggiungere in questo sport, e credo che questo sia il posto giusto per farlo. Sono molto grato per la fiducia che la squadra ha riposto in me e sono entusiasta di ciò che possiamo continuare a costruire insieme". Nel comunicato la UAE ha inoltre confermato che Pogacar non tornerà alle corse nel resto della stagione dopo l'incidente alla Vuelta. "Dopo il suo incidente alla Vuelta, Tadej non tornerà alle corse questa stagione, concentrandosi pienamente sul suo recupero e sulla riabilitazione", si legge nella nota.

Lo stesso sloveno ha aggiunto: "In questo momento, la cosa più importante è recuperare correttamente e dare al mio corpo il tempo di cui ha bisogno".

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