Ciclismo: Pedersen vince la Gand-Wevelgem, terzo l'azzurro Milan

Il danese Mads Pedersen ha vinto per distacco la Gand-Wevelgem, tradizionale classica belga per i velocisti, su un percorso da Ypres a Wevelgem di 250.3 km. Il corridore scandinavo della Lidl-Trek è partito da solo a oltre 70km dal traguardo e rimanendo da solo per più di 50km. Sul podio salgono anche il belga Tim Merlier della Soudal Quick-Step che ha regolato nella volata finale del gruppo l'azzurro Jonathan Milan della Lidl Trek comunque ottimo terzo, arrivati a 1'15" dal vincitore. Per Pedersen è la terza vittoria alla Gand-Wevelgem, dopo quelle del 2020 e 2024. Per gli italiani, c'è anche il sesto posto di Davide Ballerini.