Ciclismo, Mondiali: Martinelli d'argento nella prova juniores

CICLISMO

E' grande Italia ai Mondiali di ciclismo in corso nello Yorkshire (Gran Bretagna). Dopo l'oro a nella crono juniores di Antonio Tiberi e il bronzo nella prova contro il tempo elite conquistata da Filippo Ganna, arriva il primo argento. A conquistarlo Alessio Martinelli nella prova in linea su strada Juniores: il valtellinese ha chiuso 2° alle spalle dell'americano Quin Simmons con un distacco di 56". Bronzo all'altro statunitense Magnus Sheffield. Martinelli, argento mondiale ansa

Nella prova da Richmond ad Harrogate, lunga 144,5 chilometri e resa ancora più insidiosa dalla forte pioggia che ha accompagnato i corridori nell'ultima ora di gara, Simmons ha costruito la sua straordinaria vittoria grazie a una fuga che ha creato il vuoto lanciata a 33,4 km dall'arrivo. Martinelli ha provato a raggiungere l'americano staccando gli altri compagni di fuga a 19 km dalla fine, ma non c'è stato nulla da fare. Gianmarco Garofoli ha completato l'ottima giornata per i colori

italiani, piazzandosi al quinto posto. Venerdì sono in programma altre due prove in linea, quella juniores femminile e l'Under 23 maschile.

