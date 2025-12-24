Atletica, Yeman Crippa alla Coelmo Napoli City Half Marathon: "Da qui parte il mio 2026"

"È stata un'emozione davvero forte quella che ho vissuto a Napoli City Half Marathon nel 2022 – fa sapere Yeman Crippa -. Ricordo che arrivavo da un periodo d'allenamento in Kenya con il mio amico Yohanes Chiappinelli e non mi aspettavo di poter correre così forte. Credevo di poter fare una gara intorno ai 60 minuti, all'epoca il primato italiano era 1h00'07", speravo di batterlo, ma non pensavo che le strade di Napoli fossero così veloci. È stata una bella sorpresa, anche le due lepri che mi aiutarono, due ragazzi keniani con cui mi ero allenato, furono bravissime. Ho ricordi bellissimi e indelebili".