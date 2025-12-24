Logo SportMediaset

Atletica, Yeman Crippa alla Coelmo Napoli City Half Marathon: "Da qui parte il mio 2026"

24 Dic 2025 - 13:47

A due mesi dalla Coelmo Napoli City Half Marathon, Napoli Running annuncia il regalo pensato per festeggiare Napoli Capitale Europea dello Sport 2026: per tutti i runner che saranno al via domenica 22 febbraio 2026 e per l’atletica italiana, nel parterre degli atleti ci sarà il fuoriclasse azzurro Yeman Crippa che torna sulle strade del capoluogo partenopeo con obiettivi grandiosi.

I riflettori sono dunque già puntati sull’azzurro Yemaneberhan «Yeman» Crippa (GS Fiamme Oro Padova), un ritorno da campione imbattuto, suo, infatti il record italiano di mezza maratona di 59'26" fatto segnare nel 2022, quando, allo stesso tempo, si è laureato primo italiano ad abbattere il muro dell’ora sulla distanza di mezza maratona e marcato il primato del percorso.

Nel 2022 sulle veloci strade di Napoli una gara eccezionale quella di Yeman Crippa che scrisse un’importante pagina di storia dell’atletica italiana. Da allora un atleta italiano solo in due occasioni è riuscito a scendere sotto il muro dell’ora, ma non a battere il record. Parliamo di Pietro Riva che a Valencia nel 2023 corse in 59’41"e poi ancora lo stesso Crippa a Barcellona 2024 corse in 59'52".

"È stata un'emozione davvero forte quella che ho vissuto a Napoli City Half Marathon nel 2022 – fa sapere Yeman Crippa -. Ricordo che arrivavo da un periodo d'allenamento in Kenya con il mio amico Yohanes Chiappinelli e non mi aspettavo di poter correre così forte. Credevo di poter fare una gara intorno ai 60 minuti, all'epoca il primato italiano era 1h00'07", speravo di batterlo, ma non pensavo che le strade di Napoli fossero così veloci. È stata una bella sorpresa, anche le due lepri che mi aiutarono, due ragazzi keniani con cui mi ero allenato, furono bravissime. Ho ricordi bellissimi e indelebili".

Yeman arriva da un 2025 complesso dove soprattutto sulla distanza di maratona non è riuscito a raccogliere ciò che ha voluto, dunque nell’atleta trentino c‘è tanta voglia di riscatto. Il debutto nel 2026 alla Coelmo Napoli City Half Marathon non è casuale: "Ho tanta voglia di rivalsa per un 2025 non eccezionale, una bella gara a Napoli potrebbe darmi grandi sensazioni e forza per i mesi successivi. Farò il possibile per fare una bella gara al massimo delle mie possibilità. Dopo Valencia Marathon ho recuperato, sarò il 31 dicembre alla BoClassic e poi dal 7 gennaio in Kenya per un periodo in altura con tanti atleti italiani e stranieri di altissimo livello. Da ora, da Natale, inizia ufficialmente la mia preparazione verso Napoli half 2026".

