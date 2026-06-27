CICLISMO

Ciclismo, Jonathan Milan campione italiano su strada: "Un sogno che si avvera"

Vittoria in volata sul traguardo di Cuneo: alle sue spalle Tommaso Dati e Alessandro Romele

27 Giu 2026 - 18:07
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© X

© X

Jonathan Milan è il nuovo campione italiano di ciclismo su strada. Il friulano conquista la 125.a edizione dei Campionati italiani di ciclismo trionfando a suo modo nella volata finale in corso Nizza a Cuneo, regolando Tommaso Dati e Alessandro Romele. Corsa dura, 225 km da Asti a Cuneo, condizionata anche dal tremendo caldo di questi giorni. I compagni di squadra di Milan, da Ciccone a Consonni, da Bagioli a Mosca, impegnati per larga parte a controllare la corsa e rintuzzare una fuga che poteva essere molto pericolosa, con tanti corridori importanti. Nei chilometri finali Milan resta da solo, senza compagni, ma è bravo a non perdere mai la posizione, e nella volata finale sprigiona tutta la sua potenza, trionfando e godendosi la maglia tricolore.

A fine gara, il corridore friulano ha voluto ringraziare i compagni di squadra della Lidl-Trek: "Non avevo tante energie per urlare alla fine di questa giornata così impegnativa, siamo sempre stati sul pezzo, abbiamo tirato tutta la corsa, questa fuga ci ha messo in difficoltà, è stato impegnativo andare a chiudere, i miei compagni di squadra hanno fatto il massimo per arrivare in volata, hanno fatto un lavoro incredibile. Cosa sento? Per me è un sogno che si avvera". E dopo l'arrivo l'abbraccio con Luca Guercilena, che a fine Tour de France lascerà la guida della squadra. Intanto ha arricchito ulteriormente il palmares del team.

jonathan milan
ciclismo

Ultimi video

00:44
MCH PARATA HURRICANES NHL MCH

La parata degli Hurricanes vincitori della Nhl

01:59
110 FPI Roma Boxing Night

110 FPI Roma Boxing Night

01:48
Red Bull Cerro Abajo: tutti i segreti

Red Bull Cerro Abajo: tutti i segreti

01:24
DICH CECCON SETTECOLLI DICH

Ceccon deluso: "Gara nemmeno da commentare. Pronto per gli Europei"

03:56
DICH BARELLI PRES FEDERNUOTO DICH

Federnuto, Barelli: "Ceccon ci darà ancora tante soddisfazini"

00:31
Red Bull Cerro Abajo: domenica 28 giugno alle 17.25

Red Bull Cerro Abajo: domenica 28 giugno alle 17.25

02:49
CLIP RED BULL CERRO ABAJO 2025 - POV VINCITORE (ROGER VIEIRA) 24/06 SRV

Non chiudete gli occhi: il vincitore del Red Bull Cerro Abajo 2025 ha visto cose che…

00:32
PROMO 20 RED BULL CERRO ABAJO 22/06 SRV

Red Bull Cerro Abajo: domenica in diretta sul 20 la gara più folle del mondo

02:01
MCH MARQUEZ PROLUNGA CON DUCATI video libero da diritti MCH

Marquez, le prime parole dopo il rinnovo in Ducati

02:16
Schwazer vicino alla resa

Schwazer vicino alla resa

01:30
Padel Summer Cup 2026

Padel Summer Cup 2026: Il campionato a squadre dedicato al mondo TPRA

01:51
Golf nel nome di Vialli

Golf nel nome di Vialli: Zola e Antognoni ricordano il campione

04:07
DICH SCHWAZER 1TO1 ESCLUSIVA DICH

Schwazer e le nuove accuse di doping: "Sono innocente ma non mi difenderò più"

04:21
DICH SCHWAZER CONFERENZA STAMPA DICH

Schwazer: "Io sono innocente. Ma non mi difenderò più"

01:16
Schwazer, nuove accuse di doping

Schwazer, nuove accuse di doping

00:44
MCH PARATA HURRICANES NHL MCH

La parata degli Hurricanes vincitori della Nhl

I più visti di Ciclismo

Red Bull Cerro Abajo: tutti i segreti

Red Bull Cerro Abajo: tutti i segreti

Red Bull Cerro Abajo: domenica 28 giugno alle 17.25

Red Bull Cerro Abajo: domenica 28 giugno alle 17.25

Jonathan Milan campione italiano su strada: "Un sogno che si avvera"

Giro d'Italia, Filippo Ganna domina la decima tappa. Eulalio difende la Maglia rosa

Roglic fa tripletta alla Tirreno-Adriatico e ipoteca la vittoria finale

Philipsen, che volata autoritaria. Ganna sempre azzurro

Notizie del giorno
Vedi tutti
Sinner guarda le qualifiche del GP d'Austria
19:15
Sinner guarda le qualifiche del GP d'Austria
19:10
Sedicesimi di finale, Mariani arbitrerà Brasile-Giappone
19:05
Ligue 1, il Troyes cede l'attaccante 19enne Detourbet al Manchester City
19:04
Russell tra freddezza e furbizia: per Antonelli una lezione da imparare
I tifosi francesi mimano il remo vichingo
18:59
I tifosi francesi mimano il remo vichingo