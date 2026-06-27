Ciclismo, Jonathan Milan campione italiano su strada: "Un sogno che si avvera"

A fine gara, il corridore friulano ha voluto ringraziare i compagni di squadra della Lidl-Trek: "Non avevo tante energie per urlare alla fine di questa giornata così impegnativa, siamo sempre stati sul pezzo, abbiamo tirato tutta la corsa, questa fuga ci ha messo in difficoltà, è stato impegnativo andare a chiudere, i miei compagni di squadra hanno fatto il massimo per arrivare in volata, hanno fatto un lavoro incredibile. Cosa sento? Per me è un sogno che si avvera". E dopo l'arrivo l'abbraccio con Luca Guercilena, che a fine Tour de France lascerà la guida della squadra. Intanto ha arricchito ulteriormente il palmares del team.