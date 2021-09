Ciclismo, Ganna: "Maglia azzurra seconda pelle, punto ad altre vittorie"

"Riconfermarsi non è mai semplice, abbiamo ottenuto un grande risultato di squadra non scontato grazie al lavoro di tutti. Speriamo di ripeterci ancora in futuro". Sono le parole di Filippo Ganna, capace ieri di bissare il suo trionfo iridato a cronometro. "La trasferta - aggiunge Ganna, intervenuto in video collegamento durante la presentazione dei convocati per la prova su strada dei Mondiali di domenica - è cominciata bene, la programmazione paga sempre. ora tifo per i miei compagni. Per me la maglia dell'Italia è ormai una seconda pelle".