Caos prima di Porto-Sporting: svengono in due e finiscono in ospedale. È scontro

29 Mar 2026 - 10:57
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Ha del clamoroso quanto avvenuto prima di Porto-Sporting Lisbona, atteso match di pallamano. La squadra ospite ha reso noto di non essersi potuta cambiare nello spogliatoio a causa di un "odore intenso e tossico" che ha addirittura fatto sentire male e svenire alcuni dei protagonisti. Esattamente l'allenatore Ricardo Costa e il giocatore Moga che sono stati portati in ospedale per le cure del caso dall'ambulanza chiamata per i soccorsi.

I giocatori dello Sporting si sono successivamente cambiati fuori dallo spogliatoio dove, secondo loro, era stata spruzzata qualche sostanza tossica o la candeggina. Dal suo canto il Porto ogni addebito in merito. Successivamente la partita si è giocata regolarmente. 

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