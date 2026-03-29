Caos prima di Porto-Sporting: svengono in due e finiscono in ospedale. È scontro

Ha del clamoroso quanto avvenuto prima di Porto-Sporting Lisbona, atteso match di pallamano. La squadra ospite ha reso noto di non essersi potuta cambiare nello spogliatoio a causa di un "odore intenso e tossico" che ha addirittura fatto sentire male e svenire alcuni dei protagonisti. Esattamente l'allenatore Ricardo Costa e il giocatore Moga che sono stati portati in ospedale per le cure del caso dall'ambulanza chiamata per i soccorsi.