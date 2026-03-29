Brutto incidente per Bearman, la F1 cambia l'effetto Super Clipping?
Bearman incidente Suzuka © Getty Images
La Formula Uno torna a parlare di sicurezza dopo il violento impatto di Oliver Bearman nel GP del Giappone, causato dall'effetto "Super Clipping" che ha trasformato la Alpine di Colapinto in un ostacolo quasi immobile in piena traiettoria. Il violento scontro contro le barriere, che ha lasciato il ventenne della Haas dolorante al ginocchio ma fortunatamente senza fratture, ha evidenziato il funzionamento delle nuove power unit con il 50% di parte elettrica, capaci di generare decelerazioni improvvise e imprevedibili durante la ricarica delle batterie.
La FIA, pur avendo già introdotto un ritardo di cinque secondi nel "pre-start" per evitare partenze differenziate, ha annunciato una serie di vertici d'urgenza ad aprile per analizzare i dati reali, precisando che "una revisione strutturata avrebbe avuto luogo dopo la fase iniziale della stagione" per ottimizzare la gestione dell'energia e garantire che la sicurezza resti il pilastro centrale del nuovo corso tecnologico.
Durante la pausa di un mese che precede il prossimo Gran Premio, i tecnici di Federazione e team lavoreranno su simulazioni accurate per correggere i parametri dei flussi energetici ed eliminare i differenziali di velocità estremi che hanno rischiato di trasformare la pista di Suzuka nel teatro di una tragedia.