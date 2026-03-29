Brutto incidente per Bearman, la F1 cambia l'effetto Super Clipping?

La FIA, pur avendo già introdotto un ritardo di cinque secondi nel "pre-start" per evitare partenze differenziate, ha annunciato una serie di vertici d'urgenza ad aprile per analizzare i dati reali, precisando che "una revisione strutturata avrebbe avuto luogo dopo la fase iniziale della stagione" per ottimizzare la gestione dell'energia e garantire che la sicurezza resti il pilastro centrale del nuovo corso tecnologico.