Rugby, Sei Nazioni: Azzurri con Capuozzo nella tana della Francia

20 Feb 2026 - 19:54

Non si può dire che sia mancato, perchè con la Scozia e l'Irlanda la nazionale ha comunque saputo giocarsela alla pari, ma certo per l'Italia ritrovare tra i titolari Ange Capuozzo proprio per la sfida con la Francia sarà uno stimolo in più per dare continuità alle belle prestazioni in questo Sei Nazioni. L'estremo dello Stade Toulousain, che era indisponibile nelle partite precedenti, è l'unica novità nel XV azzurro ufficializzato dal ct, Gonzalo Quesada, per la partita che domenica prossima a Lille metterà in palio il Trofeo Garibaldi e l'Italia per l'occasione indosserà una maglia color 'Rosso Garibaldi'. Un accento cromatico coraggioso che si spera si traduca anche nel gioco contro una delle formazioni più forti del mondo e che guida la classifica provvisoria del torneo a punteggio pieno. I 160 minuti di pregio giocati all'Olimpico e all'Aviva Stadium hanno convinto Quesada a confermare la formazione di quelle due partite, così nel triangolo allargato che ha il vertice in Capuozzo è completato da Lynagh e Ioane. La coppia di centri è formata da Menoncello e Marin con le chiavi della mediana affidate a Paolo Garbisi e Alessandro Fusco. In terza linea, insieme a capitan Lamaro, presenti Lorenzo Cannone e Manuel Zuliani. Seconda linea composta da Zambonin e Niccolò Cannone, mentre in prima ci saranno Ferrari, Nicotera e Fischetti. Che l'Italia non sia da prendere sottogamba lo confermano le scelte di formazione del ct transalpino, Fabien Galthie, che ha richiamato in seconda linea due colossi come Thibaud Flament ed Emmanuel Meafou, portando così a sei su otto i componenti della mischia che giocano a Tolosa, tutti compagni di Capuozzo.

"La mischia si basa su sentimenti, connessioni, è questione di precisione - ha spiegato il ct francese -. L'Italia ha dimostrato una forza collettiva, un'abilità nella mischia. Ci aspettiamo una sfida enorme". Galthiè ha lodato in generale la nazionale azzurra, affermando che è in grande crescita e che continuando così può battere tutte le top 10 del mondo e anche può vincere il Sei Nazioni. Una volta ho sentito gente dire che avrebbero dovuto uscire dal torneo. Ora, è una fortuna che li abbiamo, perché aprono un mondo di possibilità", ha concluso. Quello di domenica sarà il confronto numero 51 tra le due squadre con l'ultimo precedente in Francia giocato proprio a Lille e terminato sul 13-13 col palo colpito da Garbisi a tempo scaduto. L'arbitro sarà l'irlandese Andrew Brace e a causa del meteo avverso il match allo stadio 'Mauroy' si giocherà col tetto chiuso.

