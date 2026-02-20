Milano-Cortina 2026, Arianna Fontana: "Ultima Olimpiade? Ho bisogno di metabolizzare questa"

"Se questa è stata la mia ultima Olimpiade? E' una domanda da un milione di euro, ho bisogno di tempo per metabolizzare tutta questa Olimpiade. Ho vissuto tantissime emozioni, è stata una Olimpiade incredibile dal primo giorno all'ultimo. A dicembre non sapevo cosa aspettarmi da questi Giochi, dopo l'infortunio abbiamo fatto un grandissimo lavoro. L'obiettivo era centrare tutte le finali, cosa che non mi era mai riuscita e che sono riuscita a fare qui. Portare a casa tre medaglie a 35 anni dopo un infortunio che aveva messo in dubbio, non potevo chiedere di meglio". Lo ha detto Arianna Fontana alla Rai dopo il quinto posto nei 1500 metri di short track ai Giochi di Milano-Cortina 2026.