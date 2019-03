Brasile, lottatore si scaglia contro "rivali" tra il pubblico: è mega-rissa

28/02/2019

E' finito in rissa un evento di jiujitsu andato in scena a San Paolo, in Brasile. Durante un incontro, Erberth Santos, si è scagliato contro l'allenatore di Felipe Preguiça, suo grande avversario, che a lato del tatami lo avrebbe provocato. L'atleta, a terra per un fiorntunio, è scattato contro l'uomo e da lì ne è nata una rissa gigantesca. Sono intervenuti sia gli organizzatori sia gli spettatori per cercare di fermare Erberth, che però si è liberato ed è andato all’assalto di un altro membro dello staff di Preguiça, Servio Junqueira. Al termine Santos è stato squalificato e la vittoria è stata data al suo avversario, Felipe Pena.