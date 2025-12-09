Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Altri sport
PUGILATO

Pugilato: 20enne promessa messicana uccisa a colpi di machete mentre cercava di difendere la sorella

Josué David Hernández è stato assassinato dal cognato a San Luis Potosí

di Redazione
09 Dic 2025 - 12:45
© Foto da web

© Foto da web

Il mondo dello boxe è in lutto per morte del giovane pugile messicano Josué David Hernandez, di soli 20 anni. L'omicidio è avvenuto nello stato di San Luis Potosí la notte di martedì 2 dicembre. Secondo le prime indagini, Hernandez ha perso la vita dopo essere stato accoltellato con un machete dal cognato, che pochi istanti prima aveva tentato di aggredire la sorella dell'atleta. Il sospettato è attualmente latitante.

Leggi anche

A Milano la nuova casa del Pugilato Italiano

Secondo i media locali, Hernandez, una dei giovani più promettenti del pugilato messicano, è morto mentre cercava di difendere la sorella da un'aggressione del cognato. La Procura Generale dello Stato di San Luis Potosí ha avviato un'indagine per chiarire l'accaduto. Al momento, non sono stati segnalati arresti e il sospettato non è stato localizzato. 

Il suo allenatore, Titan Rodriguez, ha affidato ai social tutto il suo dolore. "Oggi mi sono svegliato con la triste e pesante notizia che te ne sei andato. Amico mio, fratello mio, compagno di corsa, quanti sogni avevi ancora da realizzare... quante conversazioni e quanta fiducia avevamo l'uno nell'altro per raggiungere tutto. Una parte del mio cuore se ne va con te, fratello mio. Solo Dio sa perché accadono queste cose... la tua dipartita mi ferisce profondamente e lavorerò sodo per raggiungere tutti gli obiettivi che avevamo insieme. Ti amo tanto, Josué David Hernandez, e che Dio ti accolga nel Suo regno santo Hai ottenuto la tua vittoria per 3-0, mio ​​campione... è ora di brillare in cielo, mio ​​re. Sempre orgoglioso di te, fratello mio".

pugilato
josue david hernandez

Ultimi video

02:01
DICH VOLANDRI CAMERA ARDENTE SRV

Volandri: "Pietrangeli è quello che ci ha insegnato ad amare la Davis"

01:14
Sci di nuovo azzurro

Sci di nuovo azzurro

01:39
Domenica di pallavolo

Domenica di pallavolo

00:34
MCH FIACCOLA POLONARA-TAMBERI MCH

Brivido Olimpiade: l'emozionante passaggio della fiamma tra Tamberi e Polonara

00:44
MCH PARTENZA FIACCOLA PALTRINIERI MCH

La partenza della fiaccola olimpica con Paltrinieri

01:47
La torcia al Quirinale

La torcia al Quirinale

01:10
DICH MALAGO' TORCIA OLIMPICA DICH

Malagò: "La torcia per l'Italia è uno spot per il Paese"

00:57
DICH MATTARELLA OLIMPIADI DICH

Mattarella: "L'Olimpiade parli a tutti con forza"

00:49
DICH MATTARELLA SU TREGUA OLIMPICA DICH

Mattarella: "L'Italia ha chiesto che la tregua olimpica sia rinnovata"

00:56
MCH ACCESSIONE TORCIA QUIRINALE MCH

L'accensione della torcia olimpica al Quirinale

00:42
MCH FIAMMA OLIMPICA A ROMA MCH

La fiamma olimpica è arrivata in Italia

02:22
DICH BEPPE SALA TORCIA OLIMPICA dalla mixed DICH

Milano-Cortina, Sala: "Per Santa Giulia tutto a posto, superati gli scogli delle ultime settimane"

01:03
MCH 2 CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 MCH

L'ultimo saluto a Pietrangeli: la camera ardente al Foro Italico

02:19
DICH MALAGO' CAMERA ARDENTE PIETRANGELI SRV

Malagò: "Pietrangeli un fenomeno, ma scanzonato e divertente"

03:28
DICH BINAGHI CAMERA ARDENTE SRV

Binaghi: "Pietrangeli ci ha reso orgogliosi di essere italiani"

02:01
DICH VOLANDRI CAMERA ARDENTE SRV

Volandri: "Pietrangeli è quello che ci ha insegnato ad amare la Davis"

I più visti di Altri Sport

MCH PARTENZA FIACCOLA PALTRINIERI MCH

La partenza della fiaccola olimpica con Paltrinieri

MCH FIACCOLA POLONARA-TAMBERI MCH

Brivido Olimpiade: l'emozionante passaggio della fiamma tra Tamberi e Polonara

Sara Curtis da record

Sara Curtis da record

Razzetti: "L'emozione più bella della mia vita"

Razzetti: "L'emozione più bella della mia vita"

Deplano: "Sono strafelice"

Deplano: "Sono strafelice"

MCH ACCESSIONE TORCIA QUIRINALE MCH

L'accensione della torcia olimpica al Quirinale

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
15:03
Milano Cortina, la Fiamma Olimpica il 15 dicembre al parco di Selinunte
14:12
Milano-Cortina, Malagò: "Cerimonia a San Siro sarà pietra miliare"
13:18
F1, Norris in pista nel 2026 con il n.1: "Orgoglio per McLaren"
12:18
Milano-Cortina, Malagò: "Resto sereno, ricaduta Giochi supera i 5 miliardi"
12:13
Tennis: da Sinner a Paolini, 11 azzurri agli Australian Open