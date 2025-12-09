Pugilato: 20enne promessa messicana uccisa a colpi di machete mentre cercava di difendere la sorella

Il suo allenatore, Titan Rodriguez, ha affidato ai social tutto il suo dolore. "Oggi mi sono svegliato con la triste e pesante notizia che te ne sei andato. Amico mio, fratello mio, compagno di corsa, quanti sogni avevi ancora da realizzare... quante conversazioni e quanta fiducia avevamo l'uno nell'altro per raggiungere tutto. Una parte del mio cuore se ne va con te, fratello mio. Solo Dio sa perché accadono queste cose... la tua dipartita mi ferisce profondamente e lavorerò sodo per raggiungere tutti gli obiettivi che avevamo insieme. Ti amo tanto, Josué David Hernandez, e che Dio ti accolga nel Suo regno santo Hai ottenuto la tua vittoria per 3-0, mio ​​campione... è ora di brillare in cielo, mio ​​re. Sempre orgoglioso di te, fratello mio".