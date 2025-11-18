A Milano la nuova casa del Pugilato Italiano

Il Pugilato Italiano ha una nuova casa per la formazione, la crescita e la valorizzazione degli atleti. Inaugurato oggi a Milano, in presenza delle autorità locali e dei Campionissimi del territorio, il nuovo Centro Nazionale di Pugilato ha sede presso il Centro di Tiro a Segno Nazionale, in viale Achille Papa 22/B. Dal centro del quadrato, sul quale sovrastano le immagini più emozionati della boxe tricolore, il Presidente della FPI Flavio D’Ambrosi ha ringraziato la Federazione Italiana Tiro a Segno per l’ospitalità e la sinergia, e gli addetti ai lavori per il grande lavoro di riqualificazione di una struttura ora all’avanguardia e funzionale, punto di riferimento per la socializzazione e la diffusione dei valori identitari del Centro-Nord e a livello nazionale: “Come promesso – commenta il numero uno della FPI - la Federazione è scesa in campo sul territorio e, per la prima volta nella storia, ha portato un Centro Federale in Lombardia. L’impianto sportivo ospiterà le Squadre Azzurre per la preparazione in vista di appuntamenti internazionali, allenamenti e sparring dei pugili PRO, collegiali interregionali finalizzati alla ricerca del talento e corsi di formazione e aggiornamento delle varie qualifiche. Giovani pugili saranno convocati e monitorati dai responsabili delle varie Nazionali. Il primo collegiale si svolgerà nel mese di dicembre e vedrà la partecipazione di atleti, qualifica under 15, lombardi e delle Regioni attigue alla Lombardia”.