Lorenzo Berlusconi vince ancora a Sanremo: terzo successo di fila nella boxe federale

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Il 15enne resta imbattuto dopo aver sconfitto Firdeus Kasemi ai punti nel match fra Under 17 della categoria 55 kg
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Terzo successo su tre incontri disputati nella boxe federale per Lorenzo Mattia Berlusconi. Per il 15enne del team Clan Area Rapallo, la terza vittoria nel pugilato dei grandi è arrivata nella splendida cornice del Casinò di Sanremo, grazie al successo ai punti contro Firdeus Kasemi del Boxing Club Poggibonsi.
Nei tre round in programma per gli Under 17 della categoria 55 kg, Berlusconi ha saputo evitare rischi e poi affondare nei momenti giusti per assicurarsi il verdetto finale. Il tutto, come nei due match precedenti, sotto gli occhi di papà Pier Silvio, che lo ha accompagnato sul ring e poi abbracciato in seguito alla vittoria.
ll record del giovane pugile resta dunque perfetto negli incontri sotto l'egida della Fpi, nei quali è imbattuto. A Sanremo, un'altra conferma rispetto a quanto dimostrato tra fine 2025 e inizio 2026: l'esordio vittorioso di Savona a dicembre contro Filippo Pegorari e il bis concesso a Genova contro Simone Farinelli nel mese di febbraio.
In precedenza, per Berlusconi erano arrivati il successo nella finale nazionale del Kombat Tour di Genova e poi nell'evento History of Fight di Genova. Così come le 8 vittorie consecutive prima del debutto federale e la vittoria del campionato regionale.