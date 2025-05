La grande boxe su Mediaset: The Art of Fighting sabato 17 maggio su canale 20

Il movimento, oltre a incoraggiare la preparazione fisica dei suoi atleti, si contraddistingue per la promozione e il sostegno di valori come disciplina, educazione, perseveranza, determinazione, resilienza. Sport dalle tradizioni antichissime, per TAF la boxe non è solo competizione, ma un mezzo per armonizzare fisico e mente, dentro e fuori dal ring, proposto nella cornice di uno spettacolo in puro stile yankee, con scenografie spettacolari, musica e live show.