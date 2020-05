Boxe, Trump incita Tyson: "Continua a dare pugni, Mike!"

Mike Tyson ha dichiarato pochi giorni fa la volontà di tornare sul ring a 53 anni per un incontro i cui ricavi andrebbero devoluti in beneficenza. A 53 anni Tyson si è fatto riprendere in un video in cui mostra ancora tutta la sua forza e tra i primi sostenitori si è proposto il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. "Keep punching Mike" ha twittato Trump, amico e partner di affari di Tyson da più di 30 anni.