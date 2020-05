Boxe, il duro allenamento di Tyson per tornare a combattere

Mike Tyson ha annunciato di voler tornare a combattere sul ring a scopo benefico in favore delle classi sociali più bisognose: la leggenda della boxe, che a giugno compirà 54 anni e si era ritirata nel 2005, ha mostrato su Instagram come si sta allenando. Qualche chilo in meno e barba bianca, Tyson sembra ancora in gran forma vedendo i suoi pugni...