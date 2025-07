America's Cup, Orsini: "Mettere a terra tutte le risorse possibili"

"L'America's Cup sarà sicuramente un'opportunità di sviluppo importante non solo per Napoli, ma anche per il Mezzogiorno. Abbiamo visto cosa è successo a Valencia, quando è stata fatta lì ha cambiato un pezzo di Spagna. Credo che oggi non possiamo perdere questa possibilità". Lo ha detto il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, a margine dell'assemblea pubblica dell'Unione Industriali di Napoli. "Bisogna sapere cogliere questa opportunità e mettere a terra tutte le risorse possibili e immaginabili. Poi il nostro Paese sa accogliere e Napoli in questo momento sul turismo sta funzionando molto bene. Sappiamo anche di quanto sta attraendo persone che vengono dagli Stati Uniti e da tutto il mondo. Quella di farla a Napoli è una scelta buonissima, ottima".